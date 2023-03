Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip? Nel corso della notte, Giaele si è confidata con Micol, Onestini, Tavassi e Alberto, svelando chi vorrebbe come trionfatore di questa particolare settima edizione.

Se a me venissero a dire chi volessi vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sia loro amica. – riporta biccy.it – Farei il nome di Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti.

Il lato economico per lui è importante in questo momento. In più ti sei speso tantissimo in questo reality show, hai dato tutto te stesso. Hai fatto un altro programma e ad un passo dalla finale ti sei dovuto ritirare (l’Isola, ndr), quindi sarebbe bello che tu vincessi.

Non perché agli altri voglio meno bene o se la meritano meno. Ma per l’aspetto economico dico che vorrei te come vincitore. E non ti devi nemmeno giustificare dei tuoi problemi Edoardo.