Duello nella casa del Grande Fratello ma anche nelle quote tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, grandi favorite per il successo finale secondo gli esperti di Snai.

Chi vince il Grande Fratello? Beatrice Luzzi sempre favorita ma Perla Vatiero prende quota

Comanda sempre la Luzzi, in pole a 1,45 sulla Vatiero offerta a 3,50 con Vittorio Menozzi ancora sull’ultimo gradino del podio a 5,50 volte la posta.

Più lontane altre due donne come Fiordaliso e Rosy Chin, date a 15, seguite da Marco Maddaloni e Anita Olivieri proposte a 20, mentre Giuseppe Garibaldi, uno dei più quotati a inizio edizione, è lontano a 25 come Paolo Massella.

Le schede delle concorrenti

Beatrice Luzzi è un’attrice e regista. La notorietà arriva con la soap di successo Vivere, in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: Don Matteo 4, Sospetti 3, Call Center, Giorni Da Leone 2, Provaci Ancora Prof 3, Medici Miei, I Cesaroni, Rex, L’allieva, Solo Per Amore, Un Posto Al Sole.

Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli.

Perla Vatiero è una delle protagoniste di Temptation Island 2023, dove arriva fidanzata da 5 anni con Mirko Brunetti. La coppia, però, non supera la prova e Mirko lascia Perla e va via con la single Greta Rossetti.

Originaria di Angri, laureata in scienze motorie, coltiva due grandi passioni: lo sport e la moda. Quest’ultima è diventata anche la sua professione, Perla, infatti, ha creato un proprio marchio di abbigliamento.

