Si è svolta ieri sera l’attesissima finale di Pechino Express 2023, al termine della quale abbiamo conosciuto ufficialmente coloro che hanno vinto l’edizione, conquistando anche l’ultima tappa del lungo, faticoso ed emozionante viaggio. Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ovvero gli Italoamericani, hanno avuto la meglio sui Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Chi ha vinto Pechino Express 2023

Una finale al cardiopalma, quella di Pechino Express 2023 che si è svolta ieri sera su Sky Uno. Joe e Andrea sono stati i primi a saltare sul tappeto rosso davanti ai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, nel sito archeologico dell’ex capitale dell’Impero Khmer.

L’ex giudice di Masterchef non ha trattenuto la sua felicità: “Non sono mai stato primo in una gara, per me arrivare primo è tanta roba (…) Sono super felice!”.

Superata l’incognita post infortunio, Federica Pellegrini ha affrontato la sua ultima sfida insieme al marito, superando le varie prove fino al tappeto rosso, dove però a giungere per primi sono stati gli Italoamericani. Nella classifica finale, al terzo posto si sono piazzate le Mediterranee, ovvero Carolina Stramare e Barbara Prezja.