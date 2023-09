Si chiama Mattia Narducci il fidanzato di Anna Tatangelo, ma chi è? Nato a Piacenza nel 1997 ed è uno dei modelli più rinomati sulle passerelle dell’alta moda. I suoi tratti distintivi sono gli occhi azzurri e la figura ben definita. Il giovane modello ha costruito una solida carriera di modello a livello internazionale, con una recente collaborazione di rilievo con il marchio Guess.

Mattia Narducci è il fidanzato di Anna Tatangelo

In passato, Mattia Narducci ha sfilato per celebri designer come Giorgio Armani ed è stato scelto come volto per marchi di fama mondiale, tra cui Dolce e Gabbana. Sul fronte della sua vita privata e della sua presenza sui social media, Mattia può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 110.000 follower, un numero destinato a crescere rapidamente, soprattutto ora che ha una compagna di nome Anna Tatangelo.

C’è amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, non vi sono dubbi in proposito. Presentare il nuovo partner ai propri figli è spesso un segno che quella persona rappresenta molto di più di una semplice frequentazione.

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggono Anna in vacanza a Forte dei Marmi, in Toscana, insieme a Mattia e al suo figlio Andrea, nato nel 2010 dalla sua relazione con Gigi D’Alessio (i due si sono separati nel 2020 dopo un lungo periodo di crisi), testimoniano che la loro relazione procede a gonfie vele.

Il figlio Andrea, 13 anni, sembra felice della presenza di Mattia, come si evince dalle immagini pubblicate sulla rivista. I due hanno persino condiviso un tuffo in mare insieme. Non è chiaro se questa sia stata la loro prima presentazione ufficiale, ma poco importa: Mattia è ormai ufficialmente parte della famiglia.