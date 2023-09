Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto una lunga storia d’amore consacrata con l’arrivo del figlio Andrea che oggi ha 13 anni e si diverte a fare delle deliziose dirette social con mamma e papà, scopriamo tutte le curiosità.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è iniziata nel 2005, quando lei aveva solo 18 anni e il cantautore invece 38. Nonostante la differenza d’età, la loro connessione è stata immediata e profonda.

La coppia è diventata l’oggetto dell’attenzione dei media italiani, che hanno seguito da vicino ogni sviluppo della loro relazione. Nel 2010, Anna Tatangelo ha dato alla luce il loro figlio, Andrea, dimostrando che la loro storia era non solo basata sulla passione, ma anche sulla creazione di una famiglia.

Al 13enne è stato chiesto durante una live su Instagram chi preferisca tra mamma e papà a livello musicale:

Il mondo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre… Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante.

Mi piacciono le canzoni di papà, io le so tutte, ma comunque preferisco come canta mamma. Ma a mio padre gli voglio sempre tanto bene.