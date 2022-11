Chi è Julia Elle e perché tutti parlano di lei? Conosciuta sul web come Disperatamente mamma, per anni ha scritto libri (5 per Mondadori) dove raccontava quanto fosse difficile crescere due figli da sola perché abbandonata dal suo compagno Paolo Paone che, proprio in queste ore, ha fatto una rivelazione sconvolgente.

Chi è Julia Elle e perché Disperatamente mamma ha mentito

Facciamo un passo indietro. Julia Elle (all’anagrafe Giulia L.) lavora per diventare una cantante fino a quando rimane incinta di Chloe e deve, inevitabilmente, mettere in standby il suo sogno.

Si chiude anche la storia con Paolo e lei, così come ha raccontato a StarBene, si ritrova disoccupata e sperimenta nuove risorse:

Così è nata la serie web Disperatamente mamma e quando ho pubblicato su Facebook il primo episodio (tutto musical in onore del mio lavoro di un tempo) di colpo i follower sono schizzati da poche centinaia a quasi 2mila. Dopo i primi due video ero già a 20mila e dopo il primo mese ho raggiunto i 70mila. Oggi ci sono più di 800mila persone a seguire quello che faccio. Incredibile.

Julia Elle aka Disperatamente mamma, crea una web serie con i figli:

Giro episodi tutte le settimane, spesso il lunedì. Lo script è mio: di preferenza scrivo di notte, quando i bambini dormono, prendendo spunto dalla vita quotidiana. Per i video lavora con me un cameraman professionista, perché la qualità è importante. Non sempre impegniamo lo stesso numero di ore per i diversi episodi, dipende dalla sceneggiatura. Quando va bene giriamo solo la mattina, segue poi il montaggio e quindi lo carichiamo in rete. Con me collabora anche Paolo.

Esatto, proprio il suo ex compagno, padre della prima figlia Chloe e produttore discografico con il quale torna nuovamente insieme solo per una notte:

Sì, poi ci siamo rimessi insieme… giusto una sera, il tempo necessario per mettere in lavorazione il mio secondogenito, Chris, ma nel giro di poco ero di nuovo single. Il rapporto con Paolo si è poi sistemato e stabilizzato, per fortuna, tanto che oggi lavoriamo insieme. E poi gli sarò per sempre riconoscente: mi ha fatto fare due bambini stupendi!

Oltre alla web serie saltano fuori libri e pubblicità e Giulia L. aka Julia Elle aka Disperatamente mamma, diventa famosa per essere una mamma single con due figli “abbandonata” dal compagno.

E lo scrive pure nei suoi libri “autobiografici”:

Paolo Paone rivela: “Chris non è mio figlio”

Per anni, l’ex compagno Paolo viene attaccato dalla sua community, reo di averla abbandonata con due figli.

In queste ore il produttore musicale rompe il silenzio e vuota il sacco, rivelando di non essere il padre del secondogenito:

Non ho mai fatto proclami sui social ma, oggi, in considerazione del fatto che alcuni aspetti della mia vita privata hanno assunto connotati pubblici, mi vedo costretto a questa dichiarazione così da fare chiarezza e sciogliere alcuni spiacevoli equivoci che mi vedono, mio malgrado, coinvolto. Scelgo, pertanto, di rispondere, pubblicamente, una volta per tutte, agli interrogativi che mi vengono continuamente posti circa il fatto che io sarei/sarei stato un padre manchevole nei confronti del mio secondo genito. Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti poichè non sono il suo padre biologico. Mi vedo costretto a questa precisazione non soltanto per correttezza nei confronti del pubblico ma anche e soprattutto perchè stanco e fiaccato da anni di commenti che mi accusano di non essere un buon padre per Chris. Mio malgrado, sebbene io lo desideri con tutte le mie forze e abbia cresciuto Chris come fosse il mio bambino, ho dovuto prendere atto che non posso essere per lui il papà che avrei voluto e potuto essere.

A quanto pare, secondo ciò che si legge sul profilo Instagram di Paolo, la webstar non gli permetterebbe di vedere i bambini:

Tra l’altro, secondo Very Inutil People, il padre del secondogenito dovrebbe essere un personaggio famoso, sposato con famiglia.

In merito sono intervenute anche la sorella di Paolo e l’attuale fidanzata: