La storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, avrebbe trovato un nuovo amore dopo la relazione con Vincenzo Ferrara. Sebbene con il ristoratore toscano fossero vicine le nozze, alla fine tutto saltò. Tina però, adesso sembra aver voltato pagina e sarebbe tornata a sorridere grazie al Alfredo, l’uomo misterioso che avrebbe colmato il vuoto della precedente relazione.

Tina Cipollari e l’amore per il misterioso Alfredo

A confermare la sua nuova relazione con Alfredo è stata proprio Tina Cipollari al settimanale “Vero”. I due si sarebbero conosciuti nel corso della passata stagione estiva. Tuttavia l’opinionista di Uomini e Donne non intende parlare troppo, sia per non mettere l’uomo sotto le luci dei riflettori che per non destabilizzare i suoi figli, nati dal matrimonio con Kikò Nalli:

Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate […] Non voglio esporre Alfredo, correre troppo.

A decidere di interrompere le imminenti nozze con Vincenzo Ferrara sarebbe stata proprio Tina dopo aver scoperto la sua presunta infedeltà pochi mesi prima del fatidico passo. L’incontro con Alfredo sarebbe avvenuto proprio durante l’estate, mentre l’opinionista cercava di archiviare la grande delusione amorosa.