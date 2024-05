Chi condurrà X Factor 2024? Famosa cantante al posto di Francesca Michielin: “Contromossa e offerta”

Riparte anche la grande macchina di X Factor 2024. Nei prossimi giorni prenderanno ufficialmente il via le registrazioni delle prime fasi del talent show musicale ed ecco che iniziano anche le prime indiscrezioni sul cast del programma. Chi condurrà la nuova edizione di X Factor? Spunta un nome clamoroso pronto a prendere il posto di Francesca Michielin.

Giorgia condurrà X Factor 2024 al posto di Francesca Michielin

Oggi, nel nuovo numero del settimanale Chi, è stata dedicata una parentesi anche alla nuova edizione di X Factor 2024. Chi condurrà il talent show musicale di casa Sky? A quanto pare ci sarebbe già un nome che andrà a sostituire Francesca Michielin, al timone nella passata edizione.

La diciottesima edizione del talent dovrebbe vedere alla guida una cantante molto amata: Giorgia. Dopo averla vista nel ruolo di co-conduttrice nell’ultimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, l’artista avrebbe convinto così tanto da essere stata raggiunta da una piacevole offerta.

Non è tutto però, in quanto come spiega il settimanale tra le sue Chicche di gossip, Giorgia sarebbe stata inizialmente contatta per il ruolo di giudice (che avrebbe rifiutato), prima della controproposta decisamente più interessante:

La cantante Giorgia sarà la nuova conduttrice di X Factor. Una scelta che non è stata immediata: all’inizio era stata chiamata come giudice, ruolo però rifiutato. Quindi la contromossa e l’offerta della conduzione al posto di Francesca Michielin. Giorgia avrebbe convinto di poter essere al timone del talent grazie alla sua performance fra conduzione ed esibizione nell’ultimo Sanremo. Così, buona la seconda… Proposta!

A proposito dell’indiscrezione, Giuseppe Candela ha voluto sottolineare – giustamente – come il rumor era stato già lanciato venti giorni prima da FQMagazine:

Il settimanale Chi scopre il 29 maggio che “Giorgia si prende il timone di X Factor”. Venti giorni dopo FQMagazine e senza citazione.