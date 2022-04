Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati scelti, ancora una volta, per condurre un famoso programma di MTV. In attesa del debutto di Celebrity Ex on the Beach, la coppia ha svelato alcuni retroscena bollenti della loro storia d’amore che va avanti da quasi cinque anni.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: retroscena hot sotto le coperte

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti ed innamorati nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più separati. La coppia ha rilasciato un’intervista in attesa del programma, svelando alcuni dettagli piccanti sulla loro relazione d’amore sotto le coperte.

“Mi piace essere dominata”, ha svelato la sorella minore di Belen. Cecilia ha confidato anche che la sua posizione preferita durante l’amore è la classica del missionario.

Ignazio Moser, invece, ha svelato se preferisce la luce accesa oppure spenta:

Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’

Cecilia Rodriguez ha aggiunto:

Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera.

E per quanto riguarda l’utilizzo di alcuni giochini, la Rodriguez confida:

Manette? Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia!