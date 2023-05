Alessandro Cecchi Paone è superdotato? La notizia è stata scherzosamente lanciata durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda martedì 2 maggio, dopo aver commentato in diretta il suo rapporto con il fidanzato Simone Antolini.

Cecchi Paone superdotato? La confessione all’Isola dei Famosi

I naufraghi, sapendo che la coppia aveva bisogno di un po’ di intimità, hanno costruito una capanna per farli stare un po’ da soli. Cecchi Paone ha commentato: “È un’esperienza che non ho mai vissuto. Bellissima come tutti i momenti che passo con lui, ma unica”.

Alessandro ha aggiunto:

Abbiamo solo voluto dimostrare a noi e a tutti che, come diceva Piero Angela, le coppie gay e le coppie etero sono identiche in qualunque manifestazione dell’amore.

Vladimir Luxuria ha aggiunto dallo studio:

Vorrei dire una cosa ad Alessandro e Simone, siete molto amati come coppia in Italia. Questo dimostra che oggi a fare scandalo dovrebbe essere l’omofobia, mai l’amore tra due persone. Mai.

Ilary Blasi ha quindi ironizzato:

Nonostante la tua non giovane età, sei ancora bello vigoroso.

Alessandro ha confermato:

Altrimenti Simone non mi avrebbe cercato e non starebbe con me da più di un anno.

Paolo Noise è intervenuto svelando le doti molto accentuate del collega di reality: