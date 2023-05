Chi è Carlo Motta? Il fidanzato di Helena Prestes è l’ex di Dayane Mello

Chi è Carlo Motta? Il fidanzato di Helena Prestes è l’ex di una amatissima ex concorrente del Grande Fratello Vip

Helena Prestes ha una fidanzato che si chiama Carlo Motta. La rivelazione della naufraga de L’Isola dei Famosi è arrivata proprio nel corso della puntata andata in onda martedì 2 maggio su Canale 5.

Il fidanzato di Helena Prestes non è un volto “sconosciuto” alle cronache rosa in quanto, lo scorso giugno 2022 era stato beccato da Whopsee.it al fianco di Dayane Mello, ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip:

Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello. Ecco infatti la modella a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più. Con loro, anche gli amici di sempre Giulia Salemi e Matteo Evandro, le cui foto pubblicate sui social hanno fatto subito impazzire i fan che li seguono da lungo tempo.

Aspetta un attimo, Carlo ed Helena stanno insieme dalla scorsa estate? Il calcolo è sbagliato, eh? L’ultimo fidanzato di Helena è stato Bruce Machado, insieme per 7 anni, di cui lei parla nel video qui sotto… non ci capisce più niente!#isoladeifamosi #Isola pic.twitter.com/tQoEzLefGa — Daycmon (@Daycmon1) May 2, 2023