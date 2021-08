Tre cavalieri del trono over di Uomini e Donne non saranno presenti in studio durante la prossima edizione che vedremo in onda dal prossimo 13 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Tre cavalieri di Uomini e Donne dicono di “no” al dating show

Stiamo parlando di Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli che, a quanto pare, avrebbero trovato l’amore fuori dal dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Il portale Piùdonna.it ha raggiunto gli ex protagonisti cominciando da Alessandro Inticu (che la scorsa stagione frequentava la dama Maria Tona):

Questa estate mi è successa una cosa bellissima, sono tornato con ma mia ex storica, Ambra. Avevo parlato di lei anche in puntata. In passato ci eravamo fatti del male, siamo stati insieme quasi due anni, poi altri due senza sentirci. Ma adesso è sbocciato di nuovo l’amore. Non tornerò a Uomini e Donne in primis per Ambra, poi per la redazione. Ci sono state coppie che hanno cercato di nascondere la loro relazione per tornare in tv. Questa cosa la trovo immorale e poco rispettosa.

Le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne inizieranno pure senza Germano Avolio che intervistato da Fralof svela:

Il periodo estivo l’ho trascorso con la mia ragazza, Chantalle, a Palma De Mallorca. Ora come ora non torno a Uomini e Donne perché ho trovato la persona giusta per me. Sono innamorato moltissimo. In questo momento tutti i miei pensieri sono rivolti a lei. Mi sto proiettando su altro. Qualcosa legato anche al mondo della televisione ma che non c’entra con l’altro sesso.

Assente anche Nicola Mazzitelli:

Non mi vedrete a Uomini e Donne, mi sono fidanzato e sto benissimo. Si vede che non era destino con Ida. L’ho cercata ma non l’ho mai trovata. Resta una bella donna ma ora sono fidanzato e ho occhi solo per lei. Ci conoscevamo già ma lei era piccola e ci perdemmo di vista. Un giorno mentre ero nel programma mi arriva un sms con scritto: ‘Ma la smetti di farle impazzire tutte?’ Le risposi e da quel giorno ci siamo frequentati. Lei ha 22 anni, io 40, ma non si sente affatto la differenza anzi. Ma se Ida chiedesse di me non so cosa succederebbe. Provo sempre una forte attrazione per lei. Sarebbe bello sedermi vicino a Riccardo e guardare Ida in faccia. Così potrei spiegarle bene quello che non apprezza.

Nello studio di Uomini e Donne non ci saranno nemmeno Veronica De Nigris (dopo la relazione con Nicola Vivarelli) e Riccardo Guarnieri.

