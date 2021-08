Sophie Codegoni sarà una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip insieme a Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Manila Nazzaro (i nomi attualmente confermati).

Ex di Uomini e Donne attacca Sophie Codegoni prima del GF Vip

Dopo Uomini e Donne la modella promette scoop e rivelazioni in attesa di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Ed infatti, tra gli argomenti di interesse che Sophie Codegoni porterà al Grande Fratello Vip, proprio la rottura con Matteo Ranieri pochissimi giorni dopo la scelta.

A lanciare una frecciatina ci ha pensato Chiara Rabbi, fidanzata di Davide Donadei e amica di Matteo che ha voluto commentare le ultime esternazioni di Sophie tra le pagine di Chi Magazine:

Matteo? Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione.