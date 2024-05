Sono aperti i casting per la nuova edizione di Temptation Island. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmesso su Canale 5 a partire da giovedì 13 giugno. Ecco come partecipare ai casting di Temptation Island 2024 Come indicato sui profili social ufficiali dello show di Queen Mary, per accedere ai provini basta chiamare …

Leggi tutto “Casting di Temptation Island 2024: ecco come partecipare alla nuova edizione, criteri per coppie e single”