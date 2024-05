Nei giorni scorsi era emersa una voce, data quasi per certa, relativa alla prima coppia di Temptation Island 2024. Secondo l’esperto di gossip sui social, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sarebbero stati i primi protagonisti del programma estivo dei sentimenti. A quanto pare, però, la loro partecipazione potrebbe essere ormai considerata saltata.

Il motivo di questa indiscrezione sarebbe da ricercare nell’annuncio di queste ore, nel quale i due ex volti di Uomini e Donne ed annunciati come protagonisti della prossima edizione di Temptation Island hanno svelato di essersi lasciati.

Lavinia e Alessio, dunque, hanno ufficialmente annunciato di aver deciso di prendere due strade separate. Ecco le parole arrivate via social dai due giovani attraverso un comunicato congiunto pubblicato attraverso le relative Instagram Story:

A volte abbiamo bisogno del nostro tempo, del nostro spazio..

A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni.

Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità.

Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Lavinia abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada.

Questo, però, non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi.

Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che ad oggi c’è tra di noi.

Grazie a tutte le persone che, con tatto e non con invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo.

A loro, rivolgo un GRAZIE enorme.

Vi voglio bene.