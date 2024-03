La Casa del GF commenta il feeling tra Anita e Alessio: la delusione di Giuseppe e il parere di Letizia, Paolo, Perla e Greta

A quanto pare, l’attuale rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello, inizia a indispettire alcuni inquilini i quali, piuttosto sorpresi da questo inaspettato avvicinamento, non trattengono i commenti.

La Casa del GF commenta il feeling tra Anita e Alessio: la delusione di Giuseppe

Durante un momento di relax, Letizia decide di confrontarsi con Paolo per scoprire il suo punto di vista a riguardo. Certo del fatto che la ragazza sia ancora molto affezionata a Edoardo, il macellaio crede che Anita si sia avvicinata ad Alessio solo perché è riuscita a trovare una persona in grado di trasmetterle spensieratezza e allegria.

“Secondo me, potrebbe essere un bisogno fisiologico del momento” esclama. Letizia, invece, non sembra essere d’accordo con il suo fidanzato.

La fotografa, infatti, crede Anita non sia poi così tanto innamorata di Edoardo ed è per questo che, avendo trovato una persona interessante all’interno della Casa, ha deciso di avvicinarsi a lui senza troppi problemi: “Se sei veramente innamorato di qualcuno, non senti nemmeno il bisogno fisiologico” conclude, ribadendo il suo punto di vista.

Anita si confida con Rosy e parla di Alessio

Dopo aver scherzato in Cucina con Alessio, Anita si ritrova da sola con Giuseppe e unisce alcuni puntini tra i comportamenti del ragazzo e quelli di Rosy, tanto che la ragazza chiede all’amica: “Hai parlato con Peppe di me e Alessio?”.

“A me interessa la vostra felicità, ho detto a lui di vivere ciò che lo rende felice, come te”, commenta Rosy.

Anita non regge l’argomento e afferma di non dover dare spiegazioni a nessuno, di non star facendo niente di male, di non aver infranto nessuna legge morale.

Rosy si giustifica affermando di non aver fatto nessun riportino a Giuseppe: “Se lui vuole sapere qualcosa, lo chiede a me, quindi se ti chiede qualcosa, mandalo da me”, ha concluso Anita.

Il dispiacere di Giuseppe

Giuseppe sembra affranto e amareggiato per come, nell’ultima settimana, è cambiato il suo rapporto con Anita.

Il barman confida a Letizia e Paolo di non vedere via d’uscita a questa situazione.

Paolo commenta: “Mai avrei pensato che saremmo stati qui a commentare una vostra lite”.

“Sono molto deluso” afferma Giuseppe, che continua:

Ecco, se fai del bene, non torna indietro. Se Anita è matura, anzi, se davvero mi vuole bene, deve fare un passo anche lei, altrimenti vuol dire che è stata un’amicizia nata e finita qui dentro.

Perla e Greta commentano la fine dell’amicizia

Anche Perla e Greta hanno commentato la fine dell’amicizia tra Anita e Giuseppe. “Com’è possibile che sia finita così?” si chiede la Rossetti.

“Parlo di entrambi, sia Giu sia Ani, nessuno dei due fa qualcosa, io sarei impazzita” continua Perla.

Poi, però, Perla fa un passo indietro e sembra guardare le cose più dalla prospettiva di Anita: