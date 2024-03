Alessio Falsone, new entry del Grande Fratello, ha fatto perdere la testa ad Anita Olivieri e Perla Vatiero creando una dinamica dietro l’altra.

Nonostante le continue bestemmie, la produzione del Grande Fratello non è mai intervenuta contro di lui probabilmente perché sta portando un po’ di “brio” al reality show particolarmente privo di dinamiche.

I social, sempre attenti ai movimenti social dei concorrenti prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, hanno pescato un post di Alessio che risale al 2013 dove attacca i rom in maniera agghiacciante:

Ho letteralmente i brividi.

Alessio, confidandosi con Paolo Masella, ha svelato di provare dei sentimenti per Anita Olivieri (fidanzata con Edoardo Sanson):

Avevo visto Letizia sulla copertina di Sorrisi e Canzoni, poi Max e Beatrice. L’unica che avevo visto su Instagram era Greta…Ho detto “vabbè questa…facile”. Non perché lei è facile ma perché io con le ragazze così…Lei poi è una che dà molta confidenza, gioca, ride.

Io mi giro, la incrocio e dico “è lei, sono fidanzato, lei non lo sa ancora ma sarà la mia prossima fidanzata”. E’ sempre andata così, con lei invece è una cosa differente.

Alessio ha proseguito:

Anita è una che non dà confidenza, è un super pregio. E’ una roba che mi piace tanto. Però con lei fai un tipo di vita…Non so se divertirmi o ca*armi il caz*o dalla mattina alla sera perché è troppo uguale a me da un lato.

Poi sai, la mia ex era totalmente diversa da me e ci siamo lasciati. Sono cose casuali, però mich*a non ne fa passare una, mamma mia. Che martello pneumatico, che palle. Poi è anche la situazione fuori, giustamente, forse ha già fatto anche troppo. C’ha sempre la battuta pronta e questo mi piace.