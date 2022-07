Carla Gozzi, famosissima esperta di moda per merito del programma di Real Time “Ma come ti vesti?”, in coppia con Enzo Miccio, ha scatenato una polemica social dopo la pubblicazione di un video su TikTok.

Carla Gozzi fa ironia sul crop top dell’estate ed esplode la polemica

La Gozzi non è solamente una esperta di stile ma è anche una scrittrice e imprenditrice e, per merito della sua attenzione nei confronti della moda, regala spesso consigli e consulenze per l’immagine.

Di recente, tramite un video su TikTok, ha scatenato la polemica facendo un discorso particolarmente controverso.

Ecco cosa riportano a tal proposito i colleghi di Very Inutil People:

Nel TikTok, la style coach modenese offende chiaramente chi ha ”la pancia” sostenendo che tali persone non possono permettersi di indossare i tanto amati crop top, super fashion quest’anno (e per tutte le taglie, aggiungiamo noi). Un discorso molto discriminatorio e per nulla inclusivo.

A seguire il video “incriminato”:

Ecco i video risposta al pensiero della Gozzi