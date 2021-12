Amadeus svela i nomi dei 22 Big della musica italiana che saliranno sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai da martedì 1 a sabato 5 febbraio.

Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo.