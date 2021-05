Can Yaman ignora le fan e “scappa” via (ma c’è una ragione): il supporto di Twitter – VIDEO

Can Yaman da quando si trova in Italia è costantemente tallonato dalle fan. Queste persone, però, proprio di recente sono andate ben oltre intrufolandosi all’interno del palazzo per fargli una foto e pizzicarlo con un video invadendo la sua privacy.

Can Yaman si nega alle fan (ma ha ragione): ecco cosa è successo

Naturalmente, Can Yaman, dopo aver aperto l’ascensore ha tirato dritto senza degnarle di una parola. Loro, non contente, gli hanno anche lanciato un biglietto scrivendo la loro delusione:

Il saluto è educazione e rispetto. Il saluto è dell’angelo, soprattutto con le persone che ti supportano in tutto e per tutto. Ciao e grazie comunque.

Sui social è scoppiata la polemica tra chi ha preso le distanze da queste persone considerandole delle “invasate” e chi ha accusato l’attore di essere maleducato perché un saluto non si nega a nessuno.

Peccato che queste persone lo stessero aspettando in un luogo privato invadendo la sua libertà e privacy. E non solo. Le persone in questione, come riporta il nostro video ad inizio articolo, lo hanno anche filmato senza il suo consenso.

Io credo che ci sia qualcuno che abbia mancato di rispetto in tutta questa faccenda ma (sorpresone) non si tratta di Can.

