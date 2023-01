Can Yaman, ex fidanzate famose e news televisive: “inviato all’Isola dei Famosi”

Can Yaman è diventato famoso anche in Italia per via delle soap opera che lo hanno visto protagonista in più di una occasione. Successivamente l’attore turco è venuto nel nostro paese per lavoro e, per un certo periodo della sua vita, aveva anche trovato l’amore tra le braccia di Diletta Leotta.

Can Yaman, ex fidanzate famose e news televisive

Oggi di Yaman si è tornato a parlare pure per i retroscena che lo vorrebbero all’Isola dei Famosi. A quanto pare il ruolo di Alvin potrebbe essere a rischio: chi lo sostituirà?

Nuovo TV ha tirato fuori proprio il nome di Can Yaman dopo aver parlato di Paolo Ciavarro (ex gieffino e attuale compagno di Clizia Incorvaia).

Nel frattempo, sempre il settimanale diretto da Riccardo Signoretti parla di una richiesta proibitiva:

Ha chiesto un cachet stellare.

L’attore è fidanzato?

In attesa di scoprire se l’Isola dei Famosi riuscirà a convincere l’attore turco, pare che il suo cuore attualmente non sia impegnato, nonostante l’interessante numero di ex fidanzate (o presunte tali).

Tra i nomi più eclatanti? Bestemsu Özdemir, Diletta Leotta, Demet Özdemir, Francesca Chillemi e Maria Giovanna Adamo.