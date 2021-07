Can Yaman e Diletta Leotta mantengono sempre un basso profilo quando si tratta di effusioni pubbliche: per quale motivo? A quanto pare esiste una spiegazione.

Perchè Can Yaman e Diletta Leotta non si coccolano in pubblico?

Secondo i colleghi di Blasting News, Can Yaman e Diletta Leotta sono molto discreti nelle loro effusioni pubbliche perché i fan dell’attore turco avrebbero un modo diverso di vedere le coccole alla luce del sole.

L’attore ha un nutrito gruppo di estimatori musulmani e, per questo motivo, non vuole turbarli con foto troppo provocanti e atteggiamenti ammiccanti al limite della decenza.

Sarà effettivamente questo il motivo che spinge la coppia ad essere così distaccata in pubblico?

Non sappiamo effettivamente quale sia la verità ma questa versione dei fatti potrebbe essere più che plausibile.

Nel frattempo, proprio su Can e Diletta emergono altri dettagli riportati dal buon Domenico Mungiguerra di Blasting News:

Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione che le è arrivata e che riguarda la donna delle pulizie che prestava servizio a casa della conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn.

In pratica, chi scrive a Marzano, sostiene di aver conosciuto la donna che prestava servizio in casa di Diletta e, nonostante il chiacchiericcio di questi mesi, pare che non abbia mai visto Can Yaman in casa.

“È una grande casinista e Can non si è mai visto”, fa sapere la persona della segnalazione, rivelando questo retroscena sulla coppia del momento.