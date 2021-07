Can Yaman e Diletta Leotta sono a tutti gli effetti una delle coppie del gossip estivo. I due, dopo le prime malelingue, sarebbero sempre più uniti ed innamorati ma c’è una cosa che ancora non è avvenuta nella loro relazione: un’intervista insieme in tv. Ebbene, a distanza di sette mesi dalla nascita della loro storia d’amore, questo potrebbe avvenire molto presto.

Sono numerosi i fan della coppia che sperano di poterli vedere presto insieme anche in tv e questo potrebbe accadere nei prossimi mesi in occasione di una attesissima intervista doppia. Ad accaparrarsi l’ambita esclusiva potrebbe essere Silvia Toffanin.

L’indiscrezione è riportata dal portale Blasting News che pone l’accento sulla macchina organizzativa di Verissimo, il programma di Canale 5 che raddoppia nella prossima stagione approdando non solo nel sabato pomeriggio ma anche la domenica.

Ancora incerta la data di partenza (probabilmente dal 19 o dal 26 settembre) del nuovo Verissimo che la domenica pomeriggio andrà in onda dalle 17.15 alle 18.45, ovvero nella fascia precedentemente occupata da Barbara d’Urso con la sua vecchia Domenica Live, ormai archiviata.

Sul piano degli ospiti si legge sul portale:

La conduttrice e la sua squadra di autori sono già al lavoro per chiudere i primi contratti con i personaggi famosi che si racconteranno nel corso dei primi mesi di messa in onda a Verissimo e pare che, il sogno di Silvia Toffanin, sia quello di riuscire ad avere la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta.

I due protagonisti del gossip del momento, belli e innamorati, sarebbero corteggiati dalla padrona di casa del talk show del weekend di Canale 5.

Non si esclude che, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Silvia Toffanin possa puntare sulla coppia Can-Diletta proprio per una delle prime puntate della nuova edizione di Verissimo.