Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali, è un rapper italiano di grande successo. Nato a Milano il 21 maggio 1993 da genitori tunisini, il cantante ha iniziato la sua carriera musicale nel 2011. Inizialmente, ha utilizzato lo pseudonimo Fobia, che in seguito è stato cambiato: scopriamo anche chi è la sua fidanzata Camilla Venturini.

Camilla Venturini, chi è la fidanzata di Ghali

Ghali è una delle figure di spicco del rap italiano. Ha pubblicato due album che hanno raggiunto la top 10 delle classifiche italiane e ha rilasciato molti singoli di successo, tra cui “Ninna Nanna”, “Cara Italia”, “Peace & Love”, “Boogieman” e “Good Times”2. Nel 2016 ha fondato la sua etichetta discografica Sto Records, con l’obiettivo di pubblicare il proprio materiale da solista.

Dopo la fine della sua relazione con la modella Mariacarla Boscono, Ghali ha trovato l’amore con Camilla Venturini.

Camilla, originaria di Brescia, ha fondato insieme alla sorella gemella Giulia il marchio di moda Medea.

MEDEA ha anche un forte impegno sociale, che si concretizza in collezioni che minimizzano l’impatto ambientale della produzione e che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica, come il progetto “Medea for Mediterranea” in partnership con Mediterranea Saving Humans: il marchio infatti ha creato una borsa speciale che ogni anno viene declinata con un colore nuove, e il cui ricavato è devoluto a sostegno dell’organizzazione non governativa che si occupa di soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto tra Libia e Italia.

La coppia si è presentata ufficialmente in occasione di un evento pubblico: la sfilata di moda di Givenchy durante la settimana della moda di Parigi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghali (@ghali)