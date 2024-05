Pietro Fanelli, intervistato dai colleghi di Novella 2000, dopo aver parlato di Tommaso Zorzi, ha svelato pure dei retroscena sul compenso ricevuto pr partecipare all’Isola dei Famosi 2024.

Appena ho cercato di far luce in diretta su alcuni punti critici del reality, hanno iniziato a cercare di oscurarmi.

Puntata dopo puntata ho notato che dallo studio si approcciavano in modo diverso a me, all’inizio mi arrivavano tanti complimenti e apprezzamenti dalla conduttrice e dagli opinionisti, perché incarnavo il personaggio che loro volevano.

Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo, che loro desideravano avere, ma non ero io.

Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle “loro regole” hanno cercato di censurarmi.

Mi sono reso conto che nonostante io cercassi di portare un messaggio, in quel contesto non ero compreso.

Sto bene, sono in campagna non lontano da Milano con la mia fidanzata. Una volta tornato dall’Isola ho deciso di prendermi un momento di relax e andare lontano dalla città. Sono molto tranquillo ora.

L’ex naufrago ha svelato anche un retroscena:

Dopo che ho espresso la mia volontà di abbandonare il programma, hanno cercato tramite uno psicologo e il capo produzione di convincermi in tutti i modi a restare, dicendomi che ero il vero protagonista del reality e che rimanere sull’Isola era importante per il mio futuro nello spettacolo.

E sul cachet:

Ho pensato di fare l’Isola dei Famosi perché volevo portare qualcosa di bello in un contesto che reputo lontano dal mio mondo, dalla poesia.

Inoltre, essendo uno “squattrinato” pensavo di trarne qualche soldino per vivere più dignitosamente. Purtroppo, però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero. Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana.