Blanco vince Sanremo 2022 e infrange un record del Festival: ecco quale

Mahmood e Blanco hanno vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 con “Brividi”, canzone che porteranno anche all’Eurovision (con possibile vittoria). Il giovanissimo cantante di “Blu celeste” con il suo trionfo ha infranto pure un record.

Cosa differente per quanto riguarda le donne che hanno partecipato al Festival. La cantante più giovane ad aver vinto Sanremo è stata Gigliola Cinquetti nel 1964 ad appena 16 anni con “Non ho l’età”.

Morgan demolisce Mahmood e Blanco, la reaction di “Brividi” in diretta: “Giusta vittoria per un Festival di merd*” https://t.co/BzoFmcEYWa #sanremo2022

Il significato delle biciclette? Mi sono venute in mente in Sardegna… non lo so, forse sono un po’ pazzo. Cosa ci ha portato alla vittoria? Preferisco lo dica la gente. A chi pensiamo quando cantiamo il brano? È quello che ha vissuto Alessandro nell’ultimo anno, è quello che vivo io. È tutto autobiografico. La sincerità forse è proprio l’elemento vincente.