Blanco e Martina Valdes si sono lasciati? L’indiscrezione

Blanco e Martina Valdes si sono lasciati oppure stanno vivendo un momento di crisi? Il celebre cantante e la fidanzata hanno drizzato le antenne del gossip dopo alcuni movimenti sospetti.

A quanto pare Martina Valdes ha pubblicato di recente un post su Instagram e non ha ricevuto alcuna interazione positiva da parte del fidanzato, così come fanno sapere a Deianira:

La fidanzata di Blanco, Martina Valdes, ieri ha pubblicato un post e lui non l’ha minimamente calcolato, né like, né commento, che è solito fare tra l’altro, e in più lei ha cancellato le storie in evidenza con lui… sai per caso se è finita?

Attualmente non ci sono conferme e nemmeno smentite e, vista la giovane età della coppia interessata, potrebbe trattarsi banalmente di un litigio tra fidanzati.

Voi cosa ne pensate?

È il mio primo video parlato e sono molto a disagio per questo, però ci tenevo a spendere due parole per la situazione che si è creata inutilmente. Il mio ragazzo ha fatto uscire una canzone dal titolo “Giulia”, che è il nome della ragazza con cui è stato prima di me.

Ha deciso di farla uscire in un album dal titolo “Innamorato”, che è ispirato a me, l’attuale ragazza. Ora, si è creato questo polverone senza senso, dove un sacco di gente mi dice “Oh mio dio ma non ci sei rimasta male?”, “Ma è una mancanza di rispetto”, “Povera Martina”.

Partiamo dal presupposto che la musica è il principale mezzo di comunicazione di un’artista, e un’artista è liberissimo di scegliere se trattare di un argomento passato, futuro, di una situazione inventata, qualsiasi cosa. E sicuramente se il mio ragazzo ha voluto pubblicare una canzone che oltretutto ha fatto quando neanche ci conoscevamo non ci trovo niente di male.

Ha semplicemente voluto pubblicare una canzone che ha raccontato la fine di una storia che è passata quindi conclusa, sicuramente non la trovo una mancanza di rispetto nei miei confronti.

Poi come io ho già detto, in generale una canzone non bisogna soffermarsi nel sentirla ma ad ascoltarla, che è ben diverso, non avete ben capito il testo. Voglio che sia chiaro: la musica è la sua arte e io non farò altro che appoggiarlo sempre e il passato fa parte di ognuno di noi e penso che amare sia anche questo, le canzoni sono fotoniche, compresa “Giulia”.