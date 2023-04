Blanco ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo “Innamorato”, tra le tracce c’è anche una canzone che si chiama “Giulia”, dedicata alla sua ex fidanzata Giulia Lisoli. La “mossa” ha generato il caos e Martina Valdes è dovuta intervenire.

Blanco è stato con Giulia per due anni prima di incontrare ed innamorarsi della ballerina Martina Valdes alla quale ha dedicato proprio il suo nuovo lavoro, titolo compreso.

Proprio l’attuale fidanzata è dovuta intervenire sui social per “spiegare” la mossa di Blanco e il motivo della canzone dedicata all’ex:

È il mio primo video parlato e sono molto a disagio per questo, però ci tenevo a spendere due parole per la situazione che si è creata inutilmente. Il mio ragazzo ha fatto uscire una canzone dal titolo “Giulia”, che è il nome della ragazza con cui è stato prima di me.

Ha deciso di farla uscire in un album dal titolo “Innamorato”, che è ispirato a me, l’attuale ragazza. Ora, si è creato questo polverone senza senso, dove un sacco di gente mi dice “Oh mio dio ma non ci sei rimasta male?”, “Ma è una mancanza di rispetto”, “Povera Martina”.

Partiamo dal presupposto che la musica è il principale mezzo di comunicazione di un’artista, e un’artista è liberissimo di scegliere se trattare di un argomento passato, futuro, di una situazione inventata, qualsiasi cosa. E sicuramente se il mio ragazzo ha voluto pubblicare una canzone che oltretutto ha fatto quando neanche ci conoscevamo non ci trovo niente di male.

Ha semplicemente voluto pubblicare una canzone che ha raccontato la fine di una storia che è passata quindi conclusa, sicuramente non la trovo una mancanza di rispetto nei miei confronti.

Poi come io ho già detto, in generale una canzone non bisogna soffermarsi nel sentirla ma ad ascoltarla, che è ben diverso, non avete ben capito il testo. Voglio che sia chiaro: la musica è la sua arte e io non farò altro che appoggiarlo sempre e il passato fa parte di ognuno di noi e penso che amare sia anche questo, le canzoni sono fotoniche, compresa “Giulia”.