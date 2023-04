Blanco ha pubblicato da poco il nuovo album dal titolo “Innamorato”, tra le tracce presenti, anche “Giulia”, canzone dedicata alla sua ex fidanzata che, in merito, ha visto intervenire anche Martina Valdes, l’attuale compagna del cantante.

Blanco e Giulia Lisoli sono stati insieme un paio di anni e lei era al suo fianco anche quando ha vinto Sanremo 2022 con “Brividi”, in compagnia di Mahmood.

Poche settimane dopo la loro relazione si è troncata e Blanco ha ritrovato l’amore tra le braccia di Martina Valdes, ballerina che tutt’ora è al suo fianco ed è intervenuta con delle precisazioni che troverete in apertura e chiusura del nostro articolo, parlando proprio della dedica all’ex fidanzata.

Anche Giulia Lisoli, intervistata su TikTok ha commentato il brano di Blanco:

Inizio col fatto che questa canzone non l’ho sentita. No, non l’ho ascoltata. Del tutto no. Non me la sono sentita, sono sincera. L’ho vista tramite dei social. Penso che non sia una cosa sbagliata. Alla fine un cantante esprime ciò che sente, ciò che vuole. Comunque sì mi ha fatto un certo effetto.

Sono rimasta spiazzata. Appena ho visto il titolo in realtà non ho pensato a chissà cosa. Magari vuole esprimere quello che è successo, quello che è stato.

Solo per hype? Per come l’ho conosciuto io in passato, no. Non ha mai fatto questa cosa per hype. Siccome mi sono sentita un po’ interpellata su questa questione, ho voluto chiarire due cose perché è giusto che sia così.