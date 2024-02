Un meme su BigMama, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024, ed è subito polemica. Ad innescarla è stato il Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, che ha postato un’immagine paragonando BigMama a Ursula, la villain de La Sirenetta nata dai lineamenti della drag queen Divine.

Il meme è stato condiviso nelle Stories dell’account ufficiale di Striscia la Notizia oltre che sul profilo di Twitter (ora X). Il paragone di BigMama a Ursula, però, non è andato giù a molti utenti che hanno prontamente accusato il programma di Antonio Ricci di fare bullismo e body shaming nei confronti dell’artista queer.

Ad intervenire è stato, tra gli altri, anche il Movimento Identità Trans che, come riferisce Gay.it ha commentato l’accaduto:

Striscia la Notizia sei vergognosa. Il tuo comportamento fa solo vedere a tuttə che per far ridere devi sminuire o attaccare corpi che non ti appartengono. Levate immediatamente questo post che fa solo incazzare tuttə.

Il post è ovviamente rimasto lì dov’era.

Ad intervenire con un commento è stata anche l’ex Velina, Elisabetta Canalis che commentando un post del giornalista Mario Manca ha asserito:

A me ricorda molto Madonna da giovane perché ha uno sguardo e un sorriso veramente penetranti, oltre che una voce stupenda. Mi sembra una ragazza che fa della sua fisicità un punto di forza non necessariamente omologato agli standard delle magrissime col viso rifatto in serie. Speriamo resti sempre lei stessa in un mondo tg 38, di nasi, bocche e zigomi tutti uguali.