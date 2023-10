Belve si prepara a chiudere i battenti su un’edizione super fortunata che ha visto Francesca Fagnani – la vera belva del programma – intervistare personaggi di primo livello dalle personalità interessanti. Per una degna conclusione, la padrona di casa ha deciso di ospitare tre donne dello spettacolo molto diverse tra loro ma non per questo meno ‘belve’. Ma già prepara il suo ritorno nel 2024 con due nomi bomba.

Belve, gli ospiti dell’ultima puntata e le ipotesi per il 2024

Questo martedì, 24 ottobre, Francesca Fagnani darà il suo arrivederci al pubblico di Belve e lo farà accogliendo in studio tre donne: Alba Parietti, Melissa Satta e Isabella Ferrari. Con loro, la padrona di casa tenterà di far emergere lati inediti, curiosità e retroscena sulle loro vite professionali e private.

Nel 2024, poi, il grande ritorno attesissimo, con due nomi bomba in primo piano. Sembra infatti che siano in corso i contatti per avere finalmente Barbara d’Urso – dalla fine dell’anno ormai libera da ogni tipo di contratto – la quale potrà raccontare liberamente (o quasi) la sua verità sull’addio a Mediaset. A confermare la sua presenza era stata di recente la stessa Fagnani.

Ma potrebbe anche esserci Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo le saltate ospitate a Stasera c’è Cattelan e a Domenica In, potrebbe finalmente scegliere Belve, magari per aprire l’edizione del 2024, proprio come ha fatto il suo ex Stefano De Martino con quella che sta per volgere al termine.