Bella Thorne e Benji Mascolo pensano sempre più con insistenza al grande giorno, quello del matrimonio, durante il quale pronunceranno il fatidico “sì”. La coppia formata dalla star 23enne e dal cantante ed attore 28enne si è ufficialmente fidanzata lo scorso marzo. In occasione di una recente intervista congiunta a Entertainment Tonight hanno svelato i dettagli e le curiosità in vista delle nozze.

Bella Thorne e Benji Mascolo: tutti i dettagli sul matrimonio

Benjamin Mascolo, l’ex Benji del due Benji & Fede, non ha affatto nascosto i preparativi per il matrimonio con la fidanzata Bella Thorne, a quanto pare già avviati. In merito ha dichiarato:

Ci stiamo già lavorando, perché i grandi matrimoni richiedono un sacco di tempo per essere organizzati!

Ma quando pronunceranno il fatidico “sì” che li coronerà marito e moglie? Benji in merito ha spiegato:

Crediamo che sarà la prossima estate. Speriamo tra giugno, luglio o agosto. La verità è che abbiamo così tanto lavoro, che vogliamo trovare il tempo di goderci il matrimonio. Non vogliamo affrettarlo e non vogliamo farlo tra dei lavori e progetti, perché è un importante momento delle nostre vite, deve essere il miglior giorno delle nostre vite.

La coppia ha intenzione di sposarsi sia in Italia che negli Stati Uniti. Il cantante ha proseguito in merito alla location:

Tutto quello che possiamo dire è che vogliamo farne due (di matrimoni, ndr). Uno a Los Angeles e uno in Italia, probabilmente sul Lago di Como, perché lo amiamo.

Anche Bella Thorne è intervenuta spiegando che il Lago di Como rappresenta una meta significativa per la loro storia d’amore:

Ben mi ha portato lì quando abbiamo iniziato a uscire insieme e mi ha detto: ‘Sai, se mai ci sposassimo, ci sposeremo qui’.

Sul piano degli invitati, Benji ha svelato che vorrebbe avere al suo fianco, nel giorno più importante della sua vita, oltre alla famiglia anche gli amici e i colleghi:

Una cosa di cui non vedo l’ora è che ci sia musica dal vivo. Ho così tanti amici che suonano e sono così talentuosi e voglio solo, a un certo punto della serata, tipo a caso, salire sul palco e suonare.

Dalla parte di Bella, invece, potrebbero essere presenti star del calibro di Adam Sandler e Zendaya.