Belen Rodriguez via da Mediaset? La verità di Fabrizio Corona: Tu si que vales e Le Iene, cosa è successo davvero

Belen Rodriguez “cacciata” da Mediaset? La showgirl argentina sarebbe rimasta senza programmi dal momento che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, sarebbe stata messa alla porta sia a Tu si que vales che a Le Iene. Ma cosa è successo davvero? A svelare la (sua) verità è stato Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez e la verità sui programmi Mediaset

Sebbene abbia confermato che Belen Rodriguez non sarà più alla conduzione dei due noti programmi Mediaset, Corona ha voluto al tempo stesso fare delle doverose precisazioni. Davvero la sua ex sarebbe rimasta senza programmi Mediaset per volere di Pier Silvio Berlusconi? Corona ha chiarito:

Belen non è stata cacciata da Tu Si Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue.

E rispetto a Le Iene, sempre tramite il suo canale Telegram, Fabrizio Corona ha proseguito:

A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi.

Il nome in questione dovrebbe essere quello di Veronica Gentili, volto di Controcorrente e il cui nome era emerso nei giorni scorsi.

Ma Belen è davvero rimasta senza alcun programma Mediaset? La risposta arriverà in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti prevista per il prossimo 4 luglio.