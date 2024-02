Dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, pare che Belen Rodriguez stia frequentando una sua ex fiamma con cui era uscita per un po’ di tempo al termine della sua storia d’amore con Andrea Iannone.

Belen Rodriguez paparazzata con un suo ex fidanzato

Si tratta del cestista Bruno Cerella, sportivo con il quale Belen era uscita già nel 2018. Ecco cosa riferisce il nuovo numero del settimanale Chi Magazine:

Vi raccontiamo quello che è successo prima e dopo quello scatto. Perché Bruno è andato a prendere Belen per andare insieme alla serata.

Poi, sono usciti insieme dal locale e si sono diretti verso casa del ragazzo. La mattina seguente Cerella ha accompagnato Belen a casa.

Il sospetto che i due si frequentassero era nato sui social quando alcuni attenti osservatori avevano notato in un video postato dalla Rodriguez un quadro che si trova proprio nell’abitazione di Cerella.

Un indizio legato alla comune passione per l’arte. Poi, le foto della festa e il ricordo di quel precedente datato 2018.

Belen è una che non dimentica, soprattutto il bene ricevuto, ed è una che vuole andare fino in fondo. Perché non sempre i tempi dell’amore coincidono la prima volta, ma, nella vita, c’è una seconda possibilità.

Belen è la donna delle seconde possibilità, è quella che, come cantava Franco Califano, non esclude il ritorno. A chi, come sempre, si è portato avanti criticando le sue scelte sentimentali, Belen ha risposto con filosofia, la sua: “Per stare bene si deve svoltare”.