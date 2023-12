Belen Rodriguez, ospite di Domenica In da Mara Venier, ha svelato di essere stata ripetutamente tradita da Stefano De Martino che l’avrebbe lasciata sola quando lei ha conosciuto il “demone” della depressione.

Io avevo il sesto senso femminile. Ho scoperto delle cose dopo un mese ma non gli avevo detto nulla lo scoprirà adesso. Della prima non sapeva che io sapevo… dell’ultima invece mi ha sentita.

C’è stato ma non può finire per questo. Ho anche chiacchierato con le diverse signorine. Carine, sono state carine… hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con tutte quante. Erano una decina… sono arrivate a 12 poi ho smesso di telefonare.

Se mi sono sentita sola? Completamente. Tradita nel profondo, nella fiducia. Sia letteralmente tradita… cosa intendo quando parlo di tradimento? Non è finito per le corna ma è iniziato con un tradimento perché l’ho saputo dopo un mese e, come dice lui, non poteva finire per un tradimento.

L’amore è in salute e in malattia. Anche il matrimonio… e penso di essere stata abbastanza in salute, poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una grandissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi e tenermi la mano.

Poi la depressione:

Io non riuscivo ad uscire dalla stanza. Sentivo parlare di depressione ed io non la conoscevo. Ho iniziato a non respirare più, ero in apnea completa. Sono arrivata a pesare 49 chili, non mangiavo più, non aprivo le finestre perché non volevo vedere più la luce.

Poi ho deciso di combattere e far entrare la luce.

Inizialmente stavo ancora con lui ma non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere mio marito. Perché non mi ha dato la mano? Perché non ama, almeno non ha amato me.

Santiago? Lui ha visto tutto. Due giorni fa gli ho chiesto scusa.

Se ho chiesto aiuto? Certo! Sono finita in clinica. Ho parlato con gli psicologi… mi sono auto consegnata con le mie gambe. Mi sono guardata ed ho detto: ‘Stai morendo’. Perché non riuscivo a prendere peso. Ho imparato a perdonarmi perché mi sono trattata veramente male.

L’ho lasciato con una lettera scritta a mano. Non ero in me, non c’ero più… adesso ci sono più forte che mai.