Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha sollevato il delicatissimo tema delle molestie. L’attrice ha rivolto gravi affermazioni nei confronti del coinquilino Massimiliano Varrese.

Beatrice “molestata” da Varrese? Le accuse al GF

L’attrice non l’ha fatto in modo diretto ma ha preferito aspettare di conversare con Monia La Ferrera, a cui ha riferito che il compagno di casa sarebbe “pronto a compiere qualsiasi azione”.

Le telecamere del reality show sono riuscite a catturare parte della conversazione tra le due, trasmessa per breve tempo in diretta prima che la regia optasse per inquadrare un’altra zona della residenza più spiata d’Italia.

Beatrice ha parlato di molestie, un crimine vero e proprio, per descrivere il comportamento che Varrese avrebbe avuto nei suoi confronti nonostante abbia specificato che non si trattasse di “molestie sessuali”:

Quei confronti con lui poi… Max è capace di tutto. Guarda Monia che a me mi ha fatto molestie vere, non molestie sessuali…

La regia, a questo punto, ha deciso di cambiare inquadratura.

Ecco il VIDEO:

Mentre monia si lamenta di ieri #Beatrice spiegava quello che è capace di fare Varrese è mentre denunciava quello che ha subito da lui la regia stacca per tutelare il violento immune.

Ieri @ritadallachiesa ha espresso uno sdegno per questo @GrandeFratello

Shame#grandefratello pic.twitter.com/XKUNQOr3KX — peter (@peter78150525) January 24, 2024

la regia che censura il discorso su bea sul paziente ma tanto il pubblico vede e sono 4 mesi che Varrese fa lo schifo e Beatrice ha ragione, è inutile che censurate #GrandeFratello pic.twitter.com/Iksm5iajFa — (@hazcloud) January 24, 2024