Beatrice Luzzi da record: tutti i numeri del successo ed un posto (meritato) in finale al Grande Fratello

Beatrice Luzzi continua a conquistare tutti e soprattutto guadagna il primo posto in finale al Grande Fratello. Grande festa, ieri sera, per il traguardo super meritato dell’attrice, che ha avuto la meglio al televoto sugli altri tre veterani finiti con lei in nomination.

Beatrice Luzzi da record: i numeri

Il posto in finale per Beatrice era più che atteso, alla luce del forte affetto ricevuto in questi mesi, non sempre facili. Non solo per via degli scontri avvenuti in Casa, ma anche per il grande lutto subito durante la sua permanenza ma che non le ha impedito di fermare la sua corsa.

Dopo aver saputo di essere proprio lei la prima finalista dell’edizione del Grande Fratello, Beatrice commossa ha commentato a caldo:

Spero di riuscire a costruire qualcosa con questo consenso.

E così, sicuramente, sarà. Ma quali sono i numeri del suo successo?

Partiamo subito dalla percentuale di ieri: la Luzzi ha conquistato il 60% delle preferenze lasciandosi alle spalle Grecia 29%, Massimiliano 16% e Rosy appena il 4% dei voti.

Beatrice però era già entrata nella storia del Grande Fratello per essere stata la concorrente più nominata del reality. “Nessuno prima di lei infatti era arrivato a quota 100 nomination e di certo questo è un record assoluto per l’attrice”, aveva scritto in merito Novella 2000.

Ma ecco, dunque, quali sono tutti i numeri aggiornati segnalati dai nostri amici di X (l’ex Twitter) e che evidenziano perfettamente il motivo per il quale Beatrice Luzzi ha meritato per prima il posto in finale.