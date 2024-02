Beatrice Luzzi ancora al televoto. Dopo la fine della diretta del Grande Fratello, l’attrice si è confrontata con Letizia Petris, svelando il suo punto di vista.

Letizia, durante la puntata, ha nominato Beatrice non senza difficoltà: “Per esclusione la nomino ma spero che non se la prende. Perché forse tra tutti è quella… ci siamo riavvicinate negli ultimi giorni, so che è molto amata e non uscirà però per esclusione devo nominarla”.

Beatrice, delusa dalla nomination, ha commentato:

Dopo la diretta Letizia ha cercato di spiegare la sua nomination:

La mia nomination non è per dire “rimango sul passato o altro” ho pensato che eri la più forte e non ho pensato minimamente a ciò che hai detto. Ora che mi hai fatto riflettere probabilmente hai ragione. Ma tanto saresti andata lo stesso, non sono stata l’unica.

Ho detto: “E’ quella più amata qua dentro, una nomination non la tocca” piuttosto che nominare altre persone tipo Federico che qui dentro rischia tantissimo, è più debole tra tutti voi. Loro erano già in nomination.

La replica di Beatrice, anche questa volta, è stata perfetta:

Ma vuoi che ti perdono? Non ti perdono perché mettendomi lì metti a rischio sia lui sia Stefano quindi per me è un dramma stare in nomination.

Ma comunque tanto se non mi nominavi te mi avrebbe nominato qualcun altro, sempre per lo stesso motivo che va avanti da mesi. Nominare me è una cosa facile per tutti voi e vi ha permesso di stare uniti, mi dovete fare un monumento alla fine di questo Grande Fratello.

Per come sono fatta io non riesco a provare rabbia nei vostri confronti, per niente. Però dopo l’ultima puntata in cui avete visto quel video, avete preso gli applausi, mi avete interrotta cento volte quando volevo parlare, poi mi avete anche nominata.

Se mi date un abbraccio io lo raccolgo perché sono molto affettuosa. Fossi stata in voi io non avrei gestito le cose in questo modo. Ci sono anche tante altre persone a cui non sei così legata…