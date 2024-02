L’ultima puntata del Grande Fratello ha creato nuove spaccature nella Casa. Questa volta, a prendersela con Beatrice Luzzi ci ha pensato Alessio Falsone, subito dopo la diretta con Signorini.

L’argomento di discussione è stata Simona Tagli che, con il suo ingresso nella Casa, ha creato notevoli spaccature e Alessio le ha volute evidenziare:

Simona, da quando è entrata non è mai stata gentile. Per me è una scostumata, non dà il buongiorno la mattina, mai detto neanche ciao. Non ha mai chiesto una cosa con cortesia e questo lo dicono tutte le persone in Casa. Lei è entrata qui in cerca di visibilità, lei si è schierata senza sapere niente di quello che è successo. Solo con Marco e Beatrice è educata.