Beatrice Luzzi, dopo una puntata del Grande Fratello particolarmente pesante, ha pensato seriamente di mollare il programma. E così, dopo la diretta, si è confidata con Marco Maddaloni.

“Io sono una che molla, al contrario di quello che sembra. Mollo tutto sempre”, ha confidato Beatrice Luzzi dopo la diretta del Grande Fratello.

E nel frattempo la Casa si è nuovamente spaccata in due. Massimiliano Varrese, dopo aver ricevuto il due di picche da Beatrice ha cominciato a remare contro così come Sara Ricci.

La ex collega di Vivere, avvicinandosi a Giuseppe Garibaldi ha affermato:

Giuseppe non ha assolutamente una educazione maschilista. Ma che stiamo dicendo? Così non va una bella figura nemmeno di fronte ai figli. Ha due figli maschi, non può crescerli con questo rancore nei confronti dell’uomo.