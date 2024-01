Il pubblico del Grande Fratello potrebbe non vedere Beatrice Luzzi in finale. Alcuni fan dell’attrice avrebbero intravisto questa possibilità dopo le recenti parole della gieffina, sollevando il dubbio che possa non firmare il contratto in vista dell’allungamento del reality.

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello? “Non rinnoverà il contratto”, le ipotesi

Una frase, in particolare, rivolta ai figli da parte di Beatrice Luzzi, avrebbe alimentato il sospetto che l’attrice possa prendere la decisione di non proseguire la sua avventura fino alla fine. Questo, nonostante sia rientrata a distanza di pochi giorni dalla morte del padre per onorare la volontà di quest’ultimo.

Nelle passate ore, dopo il momento di crisi post spa, Beatrice si è rivolta alla telecamera e parlando direttamente ai figli ha detto:

Spero che per voi sia stato più semplice. State vicini alla nonna, per favore. Per qualche settimana ancora. Reggiamo eh?

State vicino alla nonna, per qualche settimana ancora reggiamo Bea ❤️‍🩹❤️‍🩹#grandefratello pic.twitter.com/cu8GFGVQg0 — M_art (@leo_Mmarti) January 18, 2024

Quel “per qualche settimana ancora”, ha alimentato i dubbi dei suoi fan, che si sono domandati se per caso non abbia pensato di non proseguire nella parte finale della sua avventura al GF: “Quindi mancando ancora 2 mesi significa che Beatrice non ha intenzione di firmare il secondo contratto e a breve sicuramente lascerà per sempre il Grande Fratello”, ha commentato un utente su X.

E non è stato l’unico ad avere questo sentore. “Bea prima ha detto ai figli di avere pazienza per qualche altra settimana, quindi non rinnova il contratto”, ha notato un altro utente, aprendo un acceso dibattito sul possibile post Grande Fratello senza l’attrice.

Sanno tutto ecco perché oggi sono tutti strani!! Bea prima a detto hai figli di avere pazienza altri 15 giorni, quindi nn rinnova il contratto. È per me finisce, li il #GrandeFratello taroccato #luzzers #Beaux pic.twitter.com/KsJ7WG8HJ0 — Beautiful👑🔥66%👑🔥 (@Beautif42601711) January 18, 2024