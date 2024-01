Lo scherzo di Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello ha fatto indispettire Beatrice Luzzi. “Sapete che Vittorio e Greta si sono baciati in sauna ieri sera? Non so che tipo di bacio, lei me lo ha detto. Erano soli”, ha spifferato Marina.

Scherzo al Grande Fratello, Beatrice indispettita: bacio tra Vittorio e Greta?

In effetti si tratta di uno scherzo messo in piedi dalla cantante che ha fatto storcere il naso a Beatrice Luzzi tanto da sgridare la sua amatissima inquilina.

“Strano, Vittorio è venuto a farmi storie ma non mi ha detto questo piccolo dettaglio. Greta dice che è suo fratello, hai capito…Ma a stampo o vero? Ora lo chiediamo a Vittorio”, ha affermato l’attrice.

Successivamente in cucina Vittorio ha parlato con Greta davanti a tutti: “Lo scherzo lo facciamo un’altra volta”.

Beatrice Luzzi dopo aver saputo la verità ha bacchettato l’amica:

Lo fai al pubblico lo scherzo. Amore, non è che la gente guarda la diretta 24 ore su 24. Non si fa, scusami, ma non si fa.

Fiordaliso, di seguito, si è sfogata con Sergio:

Era chiaro che fosse uno scherzo, lo avrebbe capito anche un bambino. A me non dicono cosa devo dire.

La reazione di Beatrice alla fake news sul bacio tra Vitt e Greta è la mia che non sapevo fosse uno scherzo⚰️#GrandeFratello pic.twitter.com/VyYkCI1OmF — (@barumiliano) January 19, 2024