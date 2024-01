Dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, il Grande Fratello ha deciso di premiare Anita, Beatrice Luzzi, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax in una Spa.

I nuovi inquilini, però, rimasti in Casa, credono che i loro compagni siano stati rinchiusi in Tugurio, e insieme, hanno fatto delle supposizioni sulle ragioni di questa momentanea separazione.

Beatrice Luzzi, vista la delicatissima giornata, non l’ha presa bene scusandosi con la sua famiglia per l’accaduto:

Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stati con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capito, scusatemi. mi dispiace tanto.