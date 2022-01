Ormai da ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano litigano per “colpa” di Jessica Selassiè ed una frase che non è particolarmente piaciuta alla ex tronista di Uomini e Donne.

Jessica ha fatto delle battute sulle mutande di Alessandro (tolte, a quanto pare, per fare la doccia) che hanno fatto infuriare Sophie:

La brutta figura ce la fa lei. Se tu ti togli le mutande oppure no dopo la doccia a me non me ne frega niente perché non lo guardo. E le mutande te le metti da solo! Se lei vuole fare la battuta che te le mette lei per me la figura di merd* la sta facendo lei.

Io ad un uomo non metto le mutande, ma che mi frega… hai le mani? Mettitele. A me non frega niente è lei che fa brutta figura se fa queste battute. Per me quella battuta è veramente ridicola: ‘metto io le mutande ad Ale?’, mi devo arrabbiare per una frase del genere? Mi viene da dire soltanto ‘poverina ma a che uomini sei abituata che gli metti le mutande?’. Io neanche se mi pagano.