Barù contro i fan, Jessica Selassiè interviene: “Ecco cosa ne penso”

Jessica Selassiè ospite di Casa Chi con Clarissa, ha commentato il recente sfogo di Barù che, dopo la fine del Grande Fratello Vip, in qualche modo ha “rinnegato” alcuni fan.

Cosa penso dello sfogo di Barù? Preferisco non commentare proprio per non alimentare cose inutili. Ci stanno gli sfoghi perché li abbiamo tutti nella vita. Lì c’è tutta una storia dietro che non voglio approfondire e le giornate “no” le abbiamo tutti.

Quindi magari si è arrabbiato con chi non avrebbe dovuto. Molti non sono fan e alcuni hanno il vizio di “scavare” andare a vedere la mattonella, il battiscopa… Lo so che quello è lo scotto da pagare, sicuramente. Io sono fan di Kim Kardashian ma non mi metterei mai a fare questo.

Io per dirti, sono andata ad un centro estetico e gli hanno scritto: “Ci fate vedere Jessica?”. Barù è così…