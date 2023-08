Quale sarà il futuro professionale di Barbara d’Urso dopo l’addio a Pomeriggio 5 non ci è dato sapere. Dal prossimo settembre prenderà il via la rinnovata edizione del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, ma nel frattempo spunta un croccante indovinello che potrebbe nascondere un retroscena proprio sulla ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso, indiscrezioni sul maxi cachet

E’ stato Dagospia a sollevare un indovinello curioso, senza tuttavia citare Barbara d’Urso, relativo al cachet importante di un volto noto della tv italiana. Ecco cosa si legge:

Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?

Secondo Fanpage.it la soluzione sarebbe da ricercare nel nome di Barbara d’Urso. Il portale inoltre avrebbe appreso un altro retroscena: pare infatti che i 15 milioni citati da Dagospia sarebbero diventati in tutto 45 tenendo conto anche dei precedenti anni trascorsi a Mediaset.

Proprio sul fronte del cachet, al momento del rinnovo del contratto qualcosa si sarebbe rotto.