Balotelli sbotta dopo le “accuse” di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip

Mario Balotelli, lo scorso anno, tra Enock e l’ex fidanzata Dayane Mello, in qualche modo è stato protagonista del Grande Fratello Vip. Ieri, la ex compagna Raffaella Fico, prima di entrare lo ha citato parlando del suo ruolo di padre della piccola Pia.

Mario non si è voluto prendere le sue responsabilità quando è nata Pia ed io mi sono dovuta rimboccare le maniche. Ora è cambiato, vorrei solo fosse più presente. Potrebbe fare di più per sua figlia.

Pronta la replica di Balotelli che sui social ha perso la pazienza:

Intervistata da FanPage, Raffaella Fico ha spiegato di non temere le dinamiche che potrebbero crearsi in Casa con protagonista Balotelli:

Non ho paura delle dinamiche che possono innescarsi. Mario è il padre di mia figlia, con lui ho un grande rapporto. È un papà bravissimo e non ho nessun tipo di problema. Se qualche storia uscirà fuori, non ho problemi. Male non fare, paura non avere.