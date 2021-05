Mario Balotelli sbotta e smentisce di avere una relazione con Dayane Mello. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, tra avvistamenti e paparazzate ufficiali, i due sono stati beccati insieme più volte.

Dopo la smentita di Dayane Mello (ieri ha affermato di essere single), oggi arrivano le parole di Balotelli, proprio dopo la paparazzata comparsa nell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola:

Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni? Ma bastaaaaaa, bastaaa!

Mario arriva per primo all’hotel con un amico, che poi va via. Dopo meno di un’ora si presenta Dayane che si dirige alla porta della stanza di Mario. Notte insieme, quindi, per la coppia, che si è formata nel 2010, ma che da tempo vive un tira e molla continuo, fatto anche di altre frequentazioni. La nuova scintilla tra Mario e Dayane è scattata quando lui è entrato nella Casa per salutare Enock, in quell’occasione le attenzioni (con commenti poco eleganti) si erano concentrati presto su Dayane. Quando lei è uscita del reality, Mario l’ha cercata immediatamente per chiederle scusa e dalle scuse a rifrequentarsi di nuovo il passo è stato breve.