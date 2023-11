Prosegue l’avvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello. L’ex coppia si è regalata un lento a favore di camera durante il gioco della bottiglia fatto all’interno del loft più spiato di Cinecittà.

Cosa si sono detti Mirko e Perla durante il ballo al GF

Mirko e Perla si sono reciprocamente chiesti scusa per questi mesi particolarmente complessi dopo la rottura al termine di Temptation Island.

“Comunque non c’ha avuto proprio senso quello che abbiamo fatto negli ultimi tre mesi a buttarci merd* addosso”, ha esordito lui. “Lo so, lo so”, gli ha fatto eco la sua ex fidanzata.

“Però sono contento che sia andata così”, ha continuato Mirko Brunetti.

Nel frattempo, fuori dalla Casa del Grande Fratello si sono espressi sia la mamma che il fratello di Greta Rossetti (il VIDEO in apertura del nostro articolo).

