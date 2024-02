Bacio tra Alessio e un’altra persona al Grande Fratello? “Stanotte, sotto le coperte”, l’indiscrezione

Alessio Falsone avrebbe baciato una concorrente del Grande Fratello nella notte (sotto le coperte)? “Non ti so dire se ne parleranno, per adesso nessuno sa nulla, acqua in bocca”, scrive un insider a Deianira.

Poi altri dettagli: “Ragazzi quando abbiamo dei gossip siamo i primi a darli per voi e per il piacere di spettegolare”, riporta la gossipara.

Poi aggiunge:

Come questo di Alessio, che pare abbia baciato una persona la notte scorsa sotto le coperte, forse non si saprà mai chi è perché non possiamo dire altro ma cercate di capire che noi dobbiamo anche rispettare persone che ci dicono le cose e che hanno un lavoro, altrimenti non ci direbbero nulla quindi accontentatevi di ciò che possiamo dire.

Che ne pensate? Personalmente queste indiscrezioni, senza alcune fonti, lasciano il tempo che trovano ed il punto è questo. I gossippari stanno incominciando a perdere di credibilità proprio perché non dimostrano mai con “prove” concrete e si limitano a riportare i messaggi privati che ricevono sui social (cosa che, di fatto, potrebbe fare chiunque).